Аванесян — о цели «Балтики»: «Остаться в РПЛ. Калининград это заслужил»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Наши цели и амбиции — остаться в РПЛ. Для меня, для воспитанников клуба, для города это очень важно. Калининград — это тот город, который заслужил выступать в российской Премьер-лиге не только на протяжении одного сезона, но и на протяжении долгого времени. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы подарить городу праздник и остаться в РПЛ», — сказал Аванесян корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

На зимнюю паузу балтийцы ушли на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 18 матчах.