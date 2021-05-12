Прядкин считает, что российские клубы отвоюют свои позиции в еврокубках

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что российские клубы вернутся на прежние позиции в европейских клубных турнирах.

«Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели, — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Как эти реформы будут выглядеть — вы уже знаете.

В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок (Лига конференций — Прим. «СЭ»). Что касается нашего рейтинга — мы потеряли место. Но я думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы отвоюем позиции, которые сдали».

Лига конференций УЕФА — третий еврокубковый турнир, который стартует со следующего сезона. В прошедшем сезоне из российских клубов только «Краснодар» пробился в плей-офф еврокубков, после чего вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.