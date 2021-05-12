Прядкин не считает, что «Зенита» гегемония в чемпионате России

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин считает, что у «Зенита» нет гегемонии в чемпионате страны.

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат, — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион, им стал «Зенит», но еще абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, у нас абсолютно неизвестно, кто зайдет в еврокубковую зону. Какой-то из лидирующих клубов постигнет неудача в последнем туре, и 5-6-я команда у нас может играть в еврокубках.

Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У «Зенита» достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, чтобы он укрепился, создал базу, подготовил молодежь и стабильно выступал. Второе — это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у других клубов была возможность догнать «Зенит».

«Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.