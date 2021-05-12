Сергей Прядкин: «Сделаем все, чтобы в разы увеличить доход премьер-лиги»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига предпримет усилия для увеличения доходов.

«Мы приложим все усилия, чтобы увеличить нашу коммерческую составляющую, маркетинговую составляющую, чтобы лига больше зарабатывала. — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Контракт у нас заканчивается в следующем году. Работа по увеличению нашего благосостояния клубов, финансовой составляющей ведется.

Создана рабочая группа по реализации телевизионных прав, туда входят представители клубов. Создан коммерческий комитет, который работает практически в ежедневном режиме. Мы сделаем все возможное, чтобы в разы увеличить наш доход".

Чемпионом России в сезоне-2020/21 досрочно стал «Зенит». В РПЛ осталось сыграть один тур.