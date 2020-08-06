«Проверяйте источники». Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом
16:34
Защитник «Зенита» Денис Терентьев опубликовал в Instagram доказательство того, что он не болен коронавирусом.
Ранее в СМИ появилась информация о сомнительных тестах на коронавирус, сданных Юрием Жирковым и Денисом Терентьевым.
— Узбагойтесь. Проверяйте источники. Фабрика фейков, — подписал Терентьев.
Сторис Терентьева pic.twitter.com/VPHNjgmMFD— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) August 6, 2020
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