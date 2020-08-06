«Проверяйте источники». Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

Защитник «Зенита» Денис Терентьев опубликовал в Instagram доказательство того, что он не болен коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация о сомнительных тестах на коронавирус, сданных Юрием Жирковым и Денисом Терентьевым.

— Узбагойтесь. Проверяйте источники. Фабрика фейков, — подписал Терентьев.