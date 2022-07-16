Прощание с Александром Козловым пройдет 18 июля в академии «Спартака»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что прощание с бывшим нападающим красно-белых Александром Козловым состоится в понедельник, 18 июля в академии клуба.

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет.

«Прощание с Александром Козловым состоится в понедельник, в 11 утра в манеже академии «Спартак», - сказал Зеленов.

Козлов – воспитанник «Спартака», он принял участие в 28 матчах основной команды красно-белых и забил 1 гол.

Футболист покинул «Спартак» в июле 2016 года. Помимо этой команды он также выступал за «Химки», «Тосно», «Факел», «Окжетпес», «Тюмень», «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».