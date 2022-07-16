Прощание с Александром Козловым пройдет 18 июля в академии «Спартака»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что прощание с бывшим нападающим красно-белых Александром Козловым состоится в понедельник, 18 июля в академии клуба.
Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет.
«Прощание с Александром Козловым состоится в понедельник, в 11 утра в манеже академии «Спартак», - сказал Зеленов.
Козлов – воспитанник «Спартака», он принял участие в 28 матчах основной команды красно-белых и забил 1 гол.
Футболист покинул «Спартак» в июле 2016 года. Помимо этой команды он также выступал за «Химки», «Тосно», «Факел», «Окжетпес», «Тюмень», «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».
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1
|Химки
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2
|Зенит
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|1
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|1-1
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3
|Н. Новгород
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4
|Торпедо
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5
|Оренбург
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6
|Факел
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7
|Урал
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8
|Спартак
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9
|Кр. Советов
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10
|Динамо
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11
|ЦСКА
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12
|Сочи
|0
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|0
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13
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Краснодар
|0
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|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
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Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1