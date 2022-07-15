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Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет

Читать «СЭ» в
Александр Козлов.
Фото Татьяна Дорогутина

В возрасте 29 лет умер бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

Козлов готовился к сезону с подмосковным клубом «Зоркий» (Красногорск), который выступает во второй лиге.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

Александр Козлов
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