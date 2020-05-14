Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как получил травму на сборах с казанской командой зимой 2020 года, а также ответил на вопрос, не считает ли он участившиеся проблемы со здоровьем проклятием бывшей супруги, известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

— Прошло три месяца после того, как я восстановился после травмы, я тренировался с «Рубином», набрал форму, все было супер, а тут этот нелепый момент, прыгнули сзади в подкате — перелом, — сказал в интервью YouTube-каналу Super Тарасов. — Подумал: «Что за...». Все произошло на глазах у тренера. В «Рубине» поступили, как настоящие мужики, я им очень благодарен. В тот же день сказали: «Не переживай, восстановишься, будешь играть у нас как минимум до зимы». Проклятие Ольги Бузовой? Может, что-то и есть, но я в этом плане не суеверный, верю только в бога.