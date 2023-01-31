Президент «Оренбурга» заявил, что не получил информацию о переводе денег за Писарского

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что не получил информацию о переводе денег за трансфер нападающего Владимира Писарского (Сычевого) в самарские «Крылья Советов».

«Никакой дополнительной информацией не располагаю из-за разницы во времени с Самарой. Перечисление могло произойти. Но нужно ждать до завтра», — приводит слова Еремякина Sport24.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.