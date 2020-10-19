Председатель совета директоров «Уфы» остался удовлетворен качеством игры в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что его команда могла добиться ничьей в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1). Также он уверен, что команда поднимется в турнирной таблице.

— Меня удовлетворило качество игры нашей команды против «Локомотива», — цитируют «Известия» Мурзагулова. — Если бы не нелепая ошибка нашего лидера Беленова, то думаю, мы сумели бы добиться как минимум ничьей. Потому что больше соперник ничего не создал у наших ворот. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся.