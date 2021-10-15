Пономарев считает, что возвращение Акинфеева в сборную России испортит ему репутацию

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» слова вратаря армейского клуба Игоря Акинфеева о нежелании возвращаться в сборную России.

«Если решил закончить карьеру в сборной, ее надо заканчивать. Нам повезло, что мы сыграли прошлые игры удачно, но вообще у нас оборона дырявая, если так можно сказать. Пока нам везет, и это хорошо, но может в следующий раз не повезти. Вполне вероятен такой разгром, что приходящий вратарь не будет знать, в какой угол ему прыгать. Его возвращение может лишь испортить его репутацию. Я не одобряю это» — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

В интервью Sport24 Акинфеев заявил, что он принял бесповоротное решение о завершении карьеры в сборной России.