Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о бывшем игроке самарцев Королеве
Матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте самарцев Владимире Королеве.
Королев скончался сегодня, 15 октября в возрасте 57 лет. Он выступал за «Крылья Советов» с 1982 по 1984 год и с 1988 по 1991 год, на его счету 57 голов в 122 матчах за команду.
Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Владимире Королеве.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 15, 2021
Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» состоится 17 октября, начало — в 16.30 (мск).
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