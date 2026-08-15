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15 августа, 23:15

У «Краснодара» четыре победы из четырех! Но как Мелкадзе не попал в пустые ворота?!

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
Непростая победа лидера.
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Ахмат

Каких-то десять дней назад «Краснодар» и «Ахмат» уже встречались в кубковом турнире, и это единственный матч набирающего ход сезона, в котором «быки» не смогли выиграть в основное время. Наверное, с психологической точки зрения та встреча должна была пойти на пользу грозненцам, которые сравняли счет на третьей добавленной минуте. Но в целом проводить параллели смысла не было. Разные составы и турниры, а также свои вводные.

Так, лишившись дисквалифицированного Касинтуры, Станислав Черчесов в этот раз выбрал схему с тройкой центральных защитников. А Мурад Мусаев, дождавшись возвращения в строй Боселли, в субботу не мог рассчитывать на Дугласа Аугусто. Бразилец получил травму в игре со «Спартаком», и в четвертом туре с первых минут наконец-то появился Ленини. На исходе получаса игры он, кстати, напомнил о своем выступлении на ЧМ-2026. Отличие заключалось в том, что там Кевин забил Уругваю, а здесь пущенный с дальней дистанции мяч не попал в створ.

Никита Кривцов и&nbsp;Жуан Батчи.«Краснодар» даже сильнее без Сперцяна и Кордобы. Галицкий должен быть счастлив

Атаки из-за пределов штрафной (то, к чему вынуждала эшелонированная оборона гостей) опасными в первом тайме не получались. Особенно на том отрезке, когда «Ахмат» чуть ниже опустил линию обороны. До этого же ему удалось несколько интересных выпадов, однако отличившийся в кубковом турнире Самородов попал в сетку с внешней стороны, а Максути, находясь внутри штрафной, зачем-то решил улучшить позицию для удара и загубил перспективный момент.

Впрочем, данные эпизоды не шли ни в какое сравнение с теми шансами, которые получал Воробьев. Сначала его длинным пасом отправил в прорыв Вахания, и Ульянов отбил плотный удар ногами. Потом — когда черно-зеленые разогнали контратаку благодаря отбору в центральной зоне — форварда настиг Ибишев. Первый гол после возвращения в родной клуб Воробьеву никак не дается. Зато Дмитрий, получив передачу от Ленини, смог вскрыть оборону соперника тонкой передачей на расстрелявшего ближний угол Кристиана. Таким образом, бразилец в концовке первого тайма открыл счет, а в начале второй половины матча спас собственные ворота, бросившись под удар активно включившегося в игру Сидорова.

«Ахмат» вынужден был раскрываться, что давало «Краснодару» больше возможностей для собственных атак. Это давление и контроль мяча выглядели как лучшая оборона. И, само собой, никуда не делись фирменные стандарты «быков». Угловые Оласы уже можно воспринимать как достойный аналог корнеров Сперцяна. С единственной поправкой: уругваец — левша, поэтому его подачи с разных флангов не идентичны тем, что исполнял бывший капитан. Сейчас особенно опасны ситуации, когда справа мяч закручивается в сторону ворот. В субботу этот прием должен был принести результат, однако Кривцов, у которого в этом чемпионате вроде бы получается все, послал мяч выше, атакуя ворота без сопротивления со стороны защитников.

Единственный вопрос в таких ситуациях: как? С большим количеством восклицательных знаков. Только всего через несколько минут еще более верный шанс упустил Мелкадзе. После прекрасного паса Адамова перед вышедшим на замену форвардом были пустые ворота, но мяч немыслимым образом не попал в них с полутора метров.

Георгий действовал правильно, оказываясь в нужном месте в нужное время. Только ему всякий раз чего-то не хватало в завершении. Уже после главного промаха матча форварду «Ахмата» не удалось качественно пробить, когда защитники хозяев не смогли прервать подачу Кенжебека.

Как и в Кубке, «Ахмат» смог создать вице-чемпиону серьезные проблемы. Но Мелкадзе не забил, потом Ибишеву не удалось воспользоваться его скидкой при стандарте, а выдохнуть с облегчением трибуны смогли только в тот момент, когда мяч после эффектного удара Садулаева с лета разминулся с девяткой. Грозненцы по-прежнему не могут победить, тогда как впервые сыгравший на ноль «Краснодар» идет по идеальному графику. А настроение после четвертой победы может подпортить только вынужденная замена Оласы.

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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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