«Урал» заявил 18-летнего грузинского полузащитника

«Урал» внес в заявку на вторую часть сезона Тинькофф чемпионата России полузащитника Луку Цулукидзе. 18-летний грузинский хавбек заявлен на сайте РПЛ под номером 17.

Ранее футболист числился в составе клуба из Грузии «Сабуртало».

В его активе также 6 матчей и 3 забитых гола за юношескую сборную Грузии.