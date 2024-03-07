«Чемпионат»: игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил желание продолжить свою карьеру в Европе.

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний игрок обратился к своим агентам с просьбой найти вариант с переходом в один из европейских клубов. В данный момент интерес к россиянину проявляют французские команды. При этом представители футболиста прорабатывают возможность переезда в Италию и Португалию.

В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.