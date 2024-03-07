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Сегодня, 16:50

«Чемпионат»: игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе

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Футболист Андрей Мостовой
Андрей Мостовой.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил желание продолжить свою карьеру в Европе.

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний игрок обратился к своим агентам с просьбой найти вариант с переходом в один из европейских клубов. В данный момент интерес к россиянину проявляют французские команды. При этом представители футболиста прорабатывают возможность переезда в Италию и Португалию.

В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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