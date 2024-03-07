В Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями о новой песне Квинси Промеса.

6 марта в аккаунте футболиста на Spotify появился трек под названием 100 Stones («100 камней»).

«Не слышал песню Промеса. К тому же я не поклонник рэп-музыки, но кое-что прочитал о тексте. Кажется, он ссылается на уголовные дела, в которые был вовлечен. Конечно, разоблачать свое криминальное прошлое в тексте даже немного глупо, а не смело. Квинси позорит и голландский, и российский футбол. Может быть, голландский футбол немного больше, потому что он сыграл 50 матчей в национальной сборной. Несомненно, он безответственный футболист...» — сказал Каптейнс корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.