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7 марта, 17:09

В Нидерландах заявили, что Промес позорит российский и голландский футбол

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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями о новой песне Квинси Промеса.

6 марта в аккаунте футболиста на Spotify появился трек под названием 100 Stones («100 камней»). 

«Не слышал песню Промеса. К тому же я не поклонник рэп-музыки, но кое-что прочитал о тексте. Кажется, он ссылается на уголовные дела, в которые был вовлечен. Конечно, разоблачать свое криминальное прошлое в тексте даже немного глупо, а не смело. Квинси позорит и голландский, и российский футбол. Может быть, голландский футбол немного больше, потому что он сыграл 50 матчей в национальной сборной. Несомненно, он безответственный футболист...» — сказал Каптейнс корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

Ранее 32-летний голландец пропустил матч против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ. 29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Сообщалось, что футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

4 марта появилась информация, что Промес избежит экстрадиции в Нидерланды, заплатит штраф и вылетит в Россию 5 марта. Ожидалось, что он сможет принять участие в матче против «Факела» в 20-м туре 10 марта, но позже стало известно, что суд футболиста в ОАЭ отложили на неделю.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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