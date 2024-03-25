Полузащитник «Сочи» Сааведра рассказал о своей адаптации в российском клубе

Полузащитник «Сочи» Ингасио Сааведра заявил, что у клуба есть все необходимое для развития.

«Считаю, у «Сочи» есть все необходимое для хорошего развития. Меня в команде очень хорошо приняли. На сборах уже поближе познакомился с коллективом. Все мне помогают, очень хорошо общаются. Это способствует быстрой адаптации — она проходит даже лучше, чем я думал», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

25-летний Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента. За южан чилийский хавбек сыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.