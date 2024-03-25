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Полузащитник «Сочи» Сааведра рассказал, кого из российских футболистов знал до перехода в клуб РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, кого из российских футболистов знал до перехода в клуб РПЛ. Чилиец отметил, что является фанатом футбола и смотрит много матчей. В частности, он следил за «Зенитом», ЦСКА и «Динамо».

«Помню Андрея Аршавина, который играл за «Арсенал», Юрия Жиркова по игре за «Челси». Знал Александра Головина из «Монако», вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева», — цитирует Сааведра «РБ Спорт».

23-летний футболист перешел в сочинскую команду этой зимой из «Универсидад Католика» на правах свободного агента. За южан хавбек сыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chiliets-saavedra-iz-rossiyan-do-pereezda-znal-arshavina-zhirkova-golovina-akinfeeva/
ФК Сочи
Игнасио Сааведра
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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Санкт-Петербурге в июле

Полузащитник «Сочи» Сааведра рассказал о своей адаптации в российском клубе
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Сочи – ЦСКА
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Балтика – Пари НН
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