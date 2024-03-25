Полузащитник «Сочи» Сааведра рассказал, кого из российских футболистов знал до перехода в клуб РПЛ

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, кого из российских футболистов знал до перехода в клуб РПЛ. Чилиец отметил, что является фанатом футбола и смотрит много матчей. В частности, он следил за «Зенитом», ЦСКА и «Динамо».

«Помню Андрея Аршавина, который играл за «Арсенал», Юрия Жиркова по игре за «Челси». Знал Александра Головина из «Монако», вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева», — цитирует Сааведра «РБ Спорт».