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28 февраля, 14:39

Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Снежный матч» с ЦСКА нельзя было проводить»

Щетинин считает, что «снежный матч» с ЦСКА нельзя было проводить
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал «снежный матч» в 17-м туре РПЛ против ЦСКА (0:2).

«С профессиональной точки зрения такой матч нельзя проводить. Со словами Валерия Карпина и футболистов я согласен, но все были в равных условиях. Поэтому сейчас что-то говорить нет смысла», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Главный тренер желто-синих Валерий Карпин назвал этот матч «убийством футбола».

В нынешнем сезоне 22-летний Щетинин провел 19 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России южане находятся на 10-й строчке, набрав 21 очко.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Щетинин
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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