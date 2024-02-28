Полузащитник «Ростова» Щетинин: «Снежный матч» с ЦСКА нельзя было проводить»

Щетинин считает, что «снежный матч» с ЦСКА нельзя было проводить

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал «снежный матч» в 17-м туре РПЛ против ЦСКА (0:2).

«С профессиональной точки зрения такой матч нельзя проводить. Со словами Валерия Карпина и футболистов я согласен, но все были в равных условиях. Поэтому сейчас что-то говорить нет смысла», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Главный тренер желто-синих Валерий Карпин назвал этот матч «убийством футбола».

В нынешнем сезоне 22-летний Щетинин провел 19 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России южане находятся на 10-й строчке, набрав 21 очко.