Ахметов: «Зенит» — главный соперник «Краснодара», но матч с ним не станет кульминацией»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил «СЭ» на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Кульминацией первой части сезона станет матч с «Зенитом»? Нет. Еще много игр. «Зенит» — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», — сказал Ахметов «СЭ».

В воскресенье, 29 октября «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ. «Быки» потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Краснодар» с 28 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Зенит» с 26 очками занимает второе место в таблице.