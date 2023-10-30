Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»
Агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболист не будет продлевать контракт с грозненским клубом.
— Три итальянских клуба заинтересованы в Конате, — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем». - Скажем так, из серединки серии А.
— Это конкретный интерес?
— Конечно, но клубы не могут платить. Дело в том, что «Ахмат» находится под санкциями и есть проблема выплат денег. «Ахмат» же его бесплатно не отпустит, а им выплатить не могут.
— Контракт заканчивается уже летом.
— Да, но мы бы хотели, чтобы «Ахмат» тоже заработал денег. Летом «Ахмат» отказался от продажи Конате в египетский «Аль-Ахли», который каждый год играет на клубном чемпионате мира. Серьезный клуб. Понятно, что есть интерес из Турции, но турецкие клубы не платят за трансфер. Большой список желающих.
— Когда наступит ясность с продлением контракта с «Ахматом»?
— Речи о продлении контракта не идет. Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят «Ахмат». Летом предложения были, но «Ахмат» отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену. Я думаю, если «Ахмат» хочет получить деньги, то это нужно делать в январе. Но это уже будет непросто. Может какой-то российский клуб из топ-5.
— Писали про интерес «Локомотива».
— От «Локомотива» интерес есть, но, как я понимаю, им обозначили одну сумму, но в январе сумма будет более адекватная, скажем так. Возможно что-то и сложится. Все зависит от «Ахмата». Они тоже могут сказать, чтобы он играл до мая, тогда уйдет свободным агентом. Есть и два испанских клуба — очень хорошие клубы. Но все упирается в деньги. Если бы он сейчас был свободен или «Ахмат» отпустил, то я мог бы хоть завтра подписать его в испанский клуб, естественно, высшей лиги.
Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил 6 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1