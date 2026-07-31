Игрок ЦСКА Баринов об уходе Челестини и назначении Игдисамова: «Иногда команде нужна встряска»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов поделился впечатлением от перестановки на посту главного тренера армейского клуба.

Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после отставки швейцарца Фабио Челестини. 1 июня клуб утвердил 40-летнего российского специалиста в должности без приставки «и. о.».

«Иногда команде действительно нужна встряска. Дмитрий Игоревич уже работал в штабе, прекрасно понимал ситуацию и не стал ничего ломать. Сразу сказал: «Продолжаем работать так же». За два-три дня невозможно перестроить команду, тем более, когда впереди матч со «Спартаком». Но при этом он добавил эмоций. Постоянно говорил молодым ребятам, чтобы не боялись, играли смелее. Это было важно», — приводит слова Баринова пресс-служба ЦСКА.

Игдисамов — второй тренер в истории армейского клуба после Валерия Газзаева, выигравший первые три матча во главе команды.

Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».