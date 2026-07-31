«Родина» и «Ростов» играют вничью после первого тайма

«Родина» и «Ростов» обменялись голами в первом тайме матча второго тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Химках.

У хозяев гол на 4-й минуте забил Икер Посо. У гостей пенальти реализовал Иван Комаров.