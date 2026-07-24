Игдисамов стал вторым тренером в истории ЦСКА, выигравшим первые три матча в РПЛ

ЦСКА победил «Балтику» (2:1) в домашнем матче 1-го тура чемпионата России-2026/27.

Как сообщает Opta Sports, Дмитрий Игдисамов — второй тренер в истории ЦСКА, выигравший первые три матча во главе московской команды в РПЛ. Ранее это удавалось только Валерию Газзаеву в 2002 году (5 побед подряд).

Игдисамов 4 мая после отставки швейцарца Фабио Челестини был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, а 1 июня утвержден главным тренером армейцев. Он заключил контракт с клубом на два года с опцией продления еще на два сезона.

Во 2-м туре чемпионата России ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».