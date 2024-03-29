Аванесян: «Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, «Балтика» не может сразу вылететь»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян оценил шансы своей команды остаться в РПЛ.

«Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь. В оставшихся играх будем бороться и делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Аванесяна Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России «Балтика» занимает 15-е место, набрав 14 очков.