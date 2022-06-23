Зиньковский попрощался с «Крыльями»: «Настал момент попробовать свои силы в другой команде»

Полузащитник Антон Зиньковский попрощался с «Крыльями Советов» после перехода в «Спартак».

«Крылья Советов» — клуб, в котором я заявил о себе на серьезном уровне, клуб, который дал мне очень и очень многое. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, дошел с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. В Самаре замечательные болельщики, с которыми у нас была какая-то особенная связь. Они всегда меня поддерживали, тепло относились ко мне и давали отличную мотивацию становиться лучше. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет!

Я хочу сказать большое спасибо Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб за все, что они делали для меня, для клуба, для команды. Спасибо партнерам по команде — парни, играть с вами в одной команде было здорово! Это невероятно ценно и важно», — приводит слова Зиньковского персс-служба самарского клуба.

Также 26-летний футболист заявил, что принял предложение «Спартака», потому что решил попробовать свои силы в другой команде.

«Сейчас настал момент, когда я принял решение попробовать свои силы в другой команде. Это новый шаг в моей карьере спустя 3 года выступлений за Самару. Но этот город, эта команда навсегда останутся в моем сердце. „Крылья“, спасибо за все! Мы еще обязательно увидимся!» — отметил Зиньковский.

23 июня «Спартак» объявил о трансфере Зиньковского. Контракт рассчитан до 30 мая 2027 года.

Полузащитник выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года. По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне футболист сыграл за самарскую команду 32 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.