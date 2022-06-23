Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:31

«Спартак» объявил о трансфере Зиньковского из «Крыльев Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов». Контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

Сообщается, что соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к красно-белым на сборе в Тарасовке.

26-летний хавбек выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново». За самарскую команду полузащитник провел 117 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу.

В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-23-anton_zinkovskiy__novyy_igrok_spartaka/
Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
Мхитарян стал игроком «Интера», Неймара сплавляют в «Барсу», а самого дорогого вратаря мира ссылают в «Ниццу». Главные трансферные слухи Европы на 23 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Пресняков — о переходе Зиньковского в «Спартак»: «Антон — хороший игрок»
Зиньковский попрощался с «Крыльями»: «Настал момент попробовать свои силы в другой команде»
Кавазашвили считает Зиньковского отличным прибавлением для «Спартака»
Стало известно, во сколько обошелся «Спартаку» трансфер Зиньковского из «Крыльев Советов»
Мостовой о переходе Зиньковского: «Спартак» нужно похвалить за хорошее приобретение»
Осинькин: «Уверен, что Зиньковский сможет стать лидером «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» анонсировал трансфер Зиньковского из «Крыльев Советов»

Гаврилов считает, что Зиньковскому нужно дать время в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости