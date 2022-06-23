«Спартак» объявил о трансфере Зиньковского из «Крыльев Советов»
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов». Контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.
Сообщается, что соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к красно-белым на сборе в Тарасовке.
26-летний хавбек выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново». За самарскую команду полузащитник провел 117 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу.
В сезоне-2021/22 Зиньковский провел за «Крылья» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.
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