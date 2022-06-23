Кавазашвили считает Зиньковского отличным прибавлением для «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в команду полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
«Это хорошее приобретение. Если он будет также хорошо играть в «Спартаке», как он это делал в «Крыльях Советов», то это отличное прибавление для команды. Интересно только, кто комплектует состав, потому что главный тренер еще не успел освоиться. Видимо, Каттани хорошо разбирается в российском футболе, если он обратил внимание на Зиньковского», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.
По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.
Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».
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