Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Динамо» планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«РФС инициировал предложение клубов о продаже пива. Футбольная общественность готова к этому. Главное, чтобы стадионы были готовы. Пиво должны продавать не из бочек на улице, а красиво и культурно в местах отдыха. Я поддерживаю инициативу продажи пива. Это культура, которая должна быть на стадионах. Считаю, что нужно продавать и водку, и коньяки. Все это нужно делать разумно, солидно и с любовью к болельщикам», — сказал Колосков «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.