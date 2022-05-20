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Колосков — о продаже пива на стадионах: «Поддерживаю! Считаю, что нужно продавать и водку, и коньяки»

Колосков поддержал продажу пива на матче «Динамо» — «Сочи»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Динамо» планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«РФС инициировал предложение клубов о продаже пива. Футбольная общественность готова к этому. Главное, чтобы стадионы были готовы. Пиво должны продавать не из бочек на улице, а красиво и культурно в местах отдыха. Я поддерживаю инициативу продажи пива. Это культура, которая должна быть на стадионах. Считаю, что нужно продавать и водку, и коньяки. Все это нужно делать разумно, солидно и с любовью к болельщикам», — сказал Колосков «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

Вячеслав Колосков
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