Почетный президент РФС: «Если «Рубин» вылетит в ФНЛ, это будет сенсация! Фаворита в матче нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Рубин» — именитая команда, которая была и в призерах, и чемпионом России, — сказал Колосков «СЭ». — Если она вылетит в ФНЛ, это будет сенсация. Как тренировались, так и играли. Сыграют два фактора: готовность «Рубина» и состояние «Уфы». Агаларов — главный бомбардир, он в полном порядке. У «Уфы» есть кому забивать. Фаворита в этом матче я не вижу. «Рубин» последние матчи играет очень плохо. «Уфа» чуть-чуть постабильнее. Но это не значит, что у кого-то есть преимущество. Это решающий и судьбоносный матч. В спорте есть закономерность: кто лучше подготовился, тот лучше и сыграет", — сказал Колосков «СЭ».

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.