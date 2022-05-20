Умяров пропустит матч с «Химками», но может сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России

Как стало известно «СЭ», полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров, продолжающий восстановление после травмы, скорее всего, пропустит матч заключительного тура РПЛ с «Химками» в субботу.

При этом высока вероятность, что футболист будет готов выйти на поле в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» 29 мая.