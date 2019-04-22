"Почему Кокорин нанес удар, я не знаю". Знакомая Мамаева рассказала о конфликте игроков с Паком и Гайсиным

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене. Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Поздняковене села в машину Виталия Соловчука, с которым позже и игроков и их друзей возник конфликт.

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух инцидентов, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук (на парковке у ночного клуба) и чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе). Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

В показаниях Поздняковене, которую не удалось вызвать на суд, о конфликте с Паком и Гайсиным говорится следующее:

"В кофейню все приехали не сразу. Я выходила в туалет. Не видела, чтобы кто-нибудь из компании клал ноги на стол, изображал половые акты и вел себя не подобающим образом".

"В какой-то момент я услышала, как Протасовицкий общается с Паком, извиняется перед ним. После этого Кокорины подошли к Паку, и А. Кокорин нанес удар. Я с Мамаевым сидела за столиком. Почему именно Кокорин нанес удар, я не знаю".

"Я не видела некоторых ударов, которые были зафиксированы на камере видеонаблюдения".

"Я не слышала, чтобы Пак или Гайсин кого-то называли плохими словами. После потасовки я спросила Мамаева, что произошло. Мамаев ответил, что Пак назвал ребят плохим словом. Далее они пожали друг другу руки". (Александр Рогулев, Илья Егоров)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!