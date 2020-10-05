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«Я очень рад за «Ливерпуль», но никого не поздравлял». Бувач — о Клоппе, расставании и чемпионстве

19:46
Желько Бувач и Юрген Клопп. Фото Reuters
Желько Бувач и Юрген Клопп. Фото Reuters
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач отказался комментировать свое расставание с Юргеном Клоппом, с которым работал 18 лет. Бувач входил в штаб Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.

— Все спрашивают: «Как, почему?». Но люди живут друг с другом по 30 лет и расходятся. Такое бывает, — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Также спортивный директор бело-голубых сказал, что не поздравлял никого из персонала «Ливерпуля» с победой в чемпионате Англии-2019/20.

— Никому не писал. Я очень рад за «Ливерпуль», фанатов, игроков, но я никого не поздравлял, — заявил Бувач.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=etuYTmNkAq8&feature=youtu.be

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