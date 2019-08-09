Первая тренировка Нойштедтера и Филиппа в составе "Динамо". Фото

Официальный Twitter "Динамо" опубликовал фотографии с тренировки команды перед матчем 5-го тура чемпионата России с "Зенитом". В занятии принимали участие новички, защитник Роман Нойштедтер и форвард Максимилиан Филипп.

Сегодня, 9 августа, стало известно, что "Динамо" заключило однолетнее соглашение с 31-летним Нойштедтером. Контракт с 25-летним Филиппом рассчитан на 4 года.

Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 10 августа на стадионе "ВТБ Арена".

⚠️Два героя сегодняшнего динамовского дня - Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп - работают с командой #прямосейчас 💙💙 pic.twitter.com/FK0OPO9N2W — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 9, 2019

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