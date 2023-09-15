Первак заявил, что в последние годы «Зенит» лучше всех разбирается с трансферами

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал итоги летнего трансферного окна «Спартака» и «Зенита».

«Состав у «Спартака» укомплектован, есть возможность проводить ротацию. Есть игроки на всех позициях — это на самом деле так. Можно ли сказать, что теперь Абаскаль прижат к стенке? Никогда в футболе нельзя так ставить вопрос. Другие клубы тоже не стоят на месте. Не самое главное — набивать состав дорогостоящими игроками. Еще есть молодежь, им есть куда расти. Понятно, что всегда есть футболисты лучше. Можно так безостановочно и бестолково перебирать и говорить: «А вот мне этого не хватает. Если бы он был, точно бы тогда выиграли». Можно ли сказать, что «Зенит» лучше всех продает в РПЛ? Он не только продает, но, по-моему, в последние годы вообще лучше всех разбирается с трансферами. И свои футболисты в это время подрастают. Считаю, что там собралась нормальная команда, которая успешно работает», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

По информации Transfermarkt, «Спартак» потерял 19,5 миллиона евро в летнее трансферное окно. Самым прибыльным стал «Зенит», заработав 35,12 миллиона евро.