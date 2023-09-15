Сулейманов: «Заранее решили — если будет предложение от «Локомотива», даже думать не надо»

Новичок «Локомотива» Тимур Сулейманов объяснил, почему сразу решил вернуться в московский клуб.

«Мы с близкими заранее решили — если будет предложение от «Локомотива», здесь даже думать не надо. Здесь все складывается — клуб, в котором я вырос, и тренер, который вывел меня на новый уровень — в молодежной сборной и Нижнем Новгороде. Так что все складывается», — сказал Сулеймайнов в интервью пресс-службе «Локомотива».

14 сентября «Локомотив» объявил об аренде 23-летнего нападающего у «Пари НН». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне Сулейманов провел 10 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 3 забитыми мячами. Он является воспитанником «Локомотива».