Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 марта, 17:57

Ловчев — об отставке Ивича: «Может, кто бы подсказал, что тренеру нужно дать время, объяснил случайность результатов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«У всех команд так. Идут на первом месте, выиграл — проиграл, а потом бац и все. И так в «Спартаке», так было в ЦСКА — в клубах сейчас определяют работу тренера. Кто платит, тот и заказывает музыку. А как по-другому то? Мне хотелось, чтобы специалисты разбирались в том, что делают. Может, кто дал бы совет и подсказал дать время, объяснил случайность результатов. А сейчас — выиграл, проиграл и отставка», — сказал Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

 
Владимир Ивич, Сергей Галицкий. Увольнение Ивича из «Краснодара»: Галицкий — самодур. А вы кто? Мнение Егорова

Ловчев также поддержал Александра Мостового, который критиковал российские клубы за приглашение малоизвестных иностранных тренеров. 

«Например, в «Спартак» привезли Абаскаля. Саша Мостовой сразу говорил, что не знает Абаскаля, не понимает его, как тренера. И все на него обозлились. А Мостовой говорит нормальные вещи! Вот и Ивича я не знал. Если бы приехал в РПЛ Анчелотти или Гвардиола — я бы сказал, хороший тренер, вот он сделает команду. А так мы не знаем даже, что за тренеров привозят», — добавил Ловчев. 

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Евгений Ловчев
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
5
1
Читайте также
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»
Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Кого вижу следующим тренером «Краснодара»? Какого-нибудь самоубийцу»

Первак: «Спартаку» будет очень трудно убедить Ивича»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости