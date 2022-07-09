«Панатинаикос» объявил о подписании контракта с Магнуссоном
Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подписал контракт с «Панатинаикосом».
Как сообщает пресс-служба афинского клуба, соглашение с 29-летним исландцем рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы отказались от подписания защитника из-за его финансовых запросов.
Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.
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