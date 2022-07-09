«Панатинаикос» объявил о подписании контракта с Магнуссоном

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подписал контракт с «Панатинаикосом».

Как сообщает пресс-служба афинского клуба, соглашение с 29-летним исландцем рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы отказались от подписания защитника из-за его финансовых запросов.

Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.