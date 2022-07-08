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Сегодня, 12:37

ЦСКА отказался от подписания контракта с Магнуссоном

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хердур Магнуссон.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

По информации «СЭ», ЦСКА отказался от подписания контракта с защитником Хердуром Магнуссоном.

Армейцы не захотели удовлетворять финансовые запросы 29-летнего исландца. Красно-синие приняли решение сделать выбор в пользу другого игрока.

В ближайшие дни защитник подпишет соглашение с другим клубом.

Напомним, что Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.

Хердур Магнуссон
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