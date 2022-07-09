Источник: «Сочи» хочет арендовать Мостового у «Зенита» на один сезон

«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на один сезон, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, помешать переходу 24-летнего россиянина в «Сочи» может главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, который, вероятно, будет против аренды.

Напомним, что полузащитник выступал за сочинский клуб на правах аренды в сезоне-2019/20.

В прошедшем сезоне Мостовой забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 38 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.