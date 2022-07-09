Мостовой — о Крыховяке: «У меня не было никаких надежд, что он останется в «Краснодаре»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в «Аль-Шабабе».

«Думаю, что сейчас он стал думать о том, как заработать все, что можно. Это нормальное решение. В таком возрасте футболисты думают о том, как больше заработать. У меня не было никаких надежд, что он останется в «Краснодаре», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Крыховяк перешел в «Краснодар» в августе 2021 года, в сезоне-2021/22 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «быков». Во второй половине сезона игрок приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 9 встречах.