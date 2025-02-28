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28 февраля 2025, 16:15

Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба и Александр Овечкин.
Фото Getty Images/Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Акрона» Артему Дзюбе перед возобновлением сезона РПЛ.

Видеообращение хоккеиста опубликовала пресс-служба тольяттинского клуба.

«Привет, Артем, привет всем болельщикам «Акрона». Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон, и осталось совсем немножко до рекорда, давай поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

Позже Дзюба поблагодарил Овечкина и ответно пожелал ему удачи в гонке за рекордом Уэйна Гретцки.

В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.

На счету Овечкина 883 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Источник: ФК «Акрон»
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Александр Кержаков
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
НХЛ
РПЛ
ФК Акрон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
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