Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Акрона» Артему Дзюбе перед возобновлением сезона РПЛ.

Видеообращение хоккеиста опубликовала пресс-служба тольяттинского клуба.

«Привет, Артем, привет всем болельщикам «Акрона». Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон, и осталось совсем немножко до рекорда, давай поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

Позже Дзюба поблагодарил Овечкина и ответно пожелал ему удачи в гонке за рекордом Уэйна Гретцки.

В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.

На счету Овечкина 883 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.