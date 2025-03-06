Тюкавин перенес операцию на колене

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перенес операцию на колене, информирует пресс-служба бело-голубых.

22-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта, в игре 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

На восстановление футболисту понадобится около 6 месяцев.