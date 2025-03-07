ЭСК поддержала решения арбитров в матчах «Ахмат» — «Рубин» и «Химки» — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды 19-го тура РПЛ.

По мнению комиссии, арбитр Артем Чистяков верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в концовке встречи с «Рубином» (2:1). На 90-й минуте у защитника грозненцев Надера Гандри в его штрафной случилось единоборство с форвардом казанцев Мирлиндом Даку.

Также ЭСК поддержала неназначение пенальти в ворота «Химок» в игре с «Факелом» (1:0). Встречу обслуживал Евгений Кукуляк. На 55-й минуте мяч попал в руку защитнику подмосковной команды Даниэлю Фернандесу.