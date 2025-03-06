КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирование фанатами оскорблений в адрес арбитра

КДК РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками команды оскорблений в адрес судей гостевого матча 19-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).

«Болельщики «Факела» скандировали «Судья — позор российского футбола» и еще одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» главу КДК Артура Григорьянца.

На игре РПЛ в Подмосковье работала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.

Также по итогам этого матча за выход за пределы технической зоны оштрафованы главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов (30 тысяч рублей, седьмое нарушение в сезоне) и тренер вратарей воронежцев Александр Чихрадзе (10 тысяч рублей, первое нарушение в сезоне). На 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны оштрафован тренер вратарей «Пари НН» Джордже Пантич.

За задержку выхода из раздевалки перед началом матчей 19-го тура РПЛ против «Акрона» и «Спартака» были оштрафованы «Нижний Новгород» и «Оренбург» на 20 тысяч рублей каждый. Московское «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки перед началом второго тайма матча против «Ростова».