Смородская: «Мы все учимся на футболе, который показывает «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена в победе «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Зенит» выиграет. «Зенит» укрепился, клуб большой молодец. Команда показывает образцы хорошего футбола. Мы учимся на футболе, который показывает «Зенит». Даже когда проигрывает, видим, в чем у него проблема. И мне очень жаль, что ЦСКА не укрепил никакую линию», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу, 1 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 31 балл и шестая строчка.