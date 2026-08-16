«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и московского «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Нино, Дивеев, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Педро, Джон Джон, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Андраде, Алип, Волков, Луис Энрике, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Фелипе Аугусто.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Осипенко, Давид Рикардо, Рубенс, Маринкин, Фомин, Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Джиоев, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Глебов, Антон Миранчук, Чавес, Окишор, Бабаев, Сергеев.

Встреча пройдет 16 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.