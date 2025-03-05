Галактионов: «Нельзя говорить, что сборы были тяжелые. Стандартные, ребятам работа знакома»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как прошли зимние сборы команды.

«Нельзя говорить, что сборы были тяжелые. Стандартные, ребятам работа знакома. Первая неделя первого сбора тяжелая, а дальше матчи. Играли и по два матча на дню, чтобы сыграть состав. Кого могу выделить? У нас привлекались игроки из молодежной команды. Например, вы уже видели, что выходил на поле Годяев», — сказал Галактионов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 19 турах.