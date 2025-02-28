Футболист ЦСКА Келлвен: «Надеемся, что Алеррандро поможет нам весной»

Бразильский защитник ЦСКА Дуглас Келлвен поделился мнением о появлении в команде своего соотечественника Алеррандро.

«Мы узнаем о переходах из прессы, так что до переезда Алеррандро никто не связывался со мной. Могу лишь сказать, что мы принимаем всех с распростертыми объятиями и надеемся, что это поможет нам весной», — цитирует Келлвена Metaratings.ru.

В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.

После 18 туров ЦСКА с 31 баллом располагается на шестом месте в чемпионате России.