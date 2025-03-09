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Судейство

Пивоваров: «В последних двух матчах к судейству минимальное количество вопросов»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС по эпизоду в матче 19-го утра РПЛ против «Ростова» (1:1).

Московский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод на 17-й минуте встречи, когда защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и завалил на газон нападающего Константина Тюкавина. В ЭСК посчитали, что действия Осипенко не являются наказуемыми.

— Я генеральный директор клуба «Динамо», а решение принимали эксперты в области судейства. Поэтому доверимся мнению экспертов.

— То есть, у вас нет вопросов по судейству?

— Что касается последних двух матчей, то к судейству минимальное количество вопросов, — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» после 20-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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