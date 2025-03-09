Пивоваров: «В последних двух матчах к судейству минимальное количество вопросов»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС по эпизоду в матче 19-го утра РПЛ против «Ростова» (1:1).

Московский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод на 17-й минуте встречи, когда защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и завалил на газон нападающего Константина Тюкавина. В ЭСК посчитали, что действия Осипенко не являются наказуемыми.

— Я генеральный директор клуба «Динамо», а решение принимали эксперты в области судейства. Поэтому доверимся мнению экспертов.

— То есть, у вас нет вопросов по судейству?

— Что касается последних двух матчей, то к судейству минимальное количество вопросов, — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» после 20-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.